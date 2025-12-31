Kaçak kazı yapan 3 kişi jandarmaya suçüstü yakalandı

Samsun'un Kavak ilçesinde izinsiz kazı yaptıkları tespit edilen 3 kişi, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kavak ilçesinde 3 şahsın izinsiz kazı yaptığı yönünde ihbar aldı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, şahısları kazı yaptıkları sırada ve kazıda kullandıkları malzemelerle birlikte yakaladı.

Olayla ilgili olarak yakalanan şahıslar hakkında adli işlemlerin başlatıldığı öğrenildi. - SAMSUN