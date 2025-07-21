Samsun'da işçiler ölümden döndü! İskele halatı koptu, emniyet kemeri hayatta tuttu

Samsun'un Canik ilçesinde 11 katlı bir apartmanın dış cephe tadilatı sırasında iskelenin halatlarını tutan motorun kayışı koptu. Emniyet kemeri takılı olan iki işçi, metrelerce yükseklikten düşmekten son anda kurtuldu.

Samsun'un Canik ilçesi Üsküp Caddesi üzerinde bulunan Damla Elit Sitesi'nde edinilen bilgiye göre, apartmanın dış cephe tadilatında çalışan iki işçinin bulunduğu asma iskeleyi taşıyan halatların motor kayışı henüz bilinmeyen bir nedenle koptu.

İSKELE HALATI KOPTU, İŞÇİLER ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Bu sırada yaklaşık 11. katta çalışan işçiler, iskeleyle birlikte aniden boşluğa sarktı. İskelenin kopmasıyla birlikte işçiler büyük bir tehlike atlattı. Ancak üzerlerinde bulunan emniyet kemerleri sayesinde metrelerce yüksekte iskeleye bağlı şekilde asılı kalan işçiler, olası bir facianın eşiğinden döndü.