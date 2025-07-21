Samsun'da işçiler ölümden döndü! İskele halatı koptu, emniyet kemeri hayatta tuttu

Samsun'da işçiler ölümden döndü! İskele halatı koptu, emniyet kemeri hayatta tuttu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Samsun'da işçiler ölümden döndü! İskele halatı koptu, emniyet kemeri hayatta tuttu
Haber Videosu

Samsun'un Canik ilçesinde bir apartmanın dış cephe tadilatı sırasında iskele halatı koptu. 11 katlı binada çalışan iki işçi, metrelerce yükseklikten düşmekten son anda kurtuldu.

Samsun'un Canik ilçesinde 11 katlı bir apartmanın dış cephe tadilatı sırasında iskelenin halatlarını tutan motorun kayışı koptu. Emniyet kemeri takılı olan iki işçi, metrelerce yükseklikten düşmekten son anda kurtuldu.

Samsun'un Canik ilçesi Üsküp Caddesi üzerinde bulunan Damla Elit Sitesi'nde edinilen bilgiye göre, apartmanın dış cephe tadilatında çalışan iki işçinin bulunduğu asma iskeleyi taşıyan halatların motor kayışı henüz bilinmeyen bir nedenle koptu.

İSKELE HALATI KOPTU, İŞÇİLER ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Bu sırada yaklaşık 11. katta çalışan işçiler, iskeleyle birlikte aniden boşluğa sarktı. İskelenin kopmasıyla birlikte işçiler büyük bir tehlike atlattı. Ancak üzerlerinde bulunan emniyet kemerleri sayesinde metrelerce yüksekte iskeleye bağlı şekilde asılı kalan işçiler, olası bir facianın eşiğinden döndü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan süreç mesajı: İmralı her türlü desteği veriyor

Erdoğan'dan çok konuşulacak süreç mesajı! İlk kez böyle konuştu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Plajlardaki büyük tehlike! Avrupa'dan sonra Türkiye'de de görüldü

Plajlardaki büyük tehlike! Avrupa'dan sonra Türkiye'de de görüldü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.