Samsun'da İşçi Un Makinesine Parmaklarını Kaptırdı

Samsun'da İşçi Un Makinesine Parmaklarını Kaptırdı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekkeköy ilçesindeki un fabrikasında çalışan Hasan Vural, makineye parmaklarını kaptırarak yaralandı. Olayın ardından hastaneye kaldırıldı ve iş kazasıyla ilgili inceleme başlatıldı.

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde çalıştığı un fabrikasında makineye parmaklarını kaptıran işçi yaralandı.

Olay, Tekkeköy SAGİMAD Toptancılar Sitesi'ndeki Osmanlı Un Fabrikası'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fabrika çalışanı Hasan Vural (44), un makinesine parmaklarını kaptırdı. Parmaklarında kesikler bulunan işçi, olay yerine çağrılan ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. İş kazasıyla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Ülkeyi felakete sürükleyen salgın! Ölü sayısı 75'e ulaştı

Ülkeyi mezarlığa çeviren salgın! Ölü sayısı 75'e yükseldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AK Parti'ye katılan Çerçioğlu'na soğuk duş! İlk anketten çarpıcı sonuçlar çıktı

AK Parti'ye katılan Çerçioğlu'na soğuk duş! İşte ilk anketin sonucu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.