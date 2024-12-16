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Samsun'da intihar girişimi sonucu trafik kazası: 23 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Samsun'da intihar girişimi sonucu trafik kazası: 23 yaşındaki genç hayatını kaybetti
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Samsun'un Çarşamba ilçesinde, bir gencin hayattan bıktığını söyleyip intihar tehdidinde bulunmasının ardından bir trafik kazasında yaşamını yitirdi. 23 yaşındaki Anıl Tecim'in tırı arkadan çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.

Samsun'da arkadaşını telefonla arayarak hayattan bıktığını ve tırın altına girip intihar edeceğini söyleyen genç, bir süre sonra aracıyla tıra arkadan çarptı. Kaza neticesinde 23 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesi Çınarlık mevkisi Samsun Ordu karayolu 27. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Anıl Tecim (23), bir arkadaşını telefonla arayarak, hayattan bıktığını ve tırın altına girip intihar edeceğini söyledi. Anıl Tecim'in arkadaşı da 112 Acil Çağrı Merkezini telefonla arayarak olayı haber verdi. Anıl Tecim arkadaşını aradıktan bir süre sonra idaresindeki 55 BB 440 plakalı otomobil ile Bayram Dinçer yönetimindeki 34 LK 2662 plakalı tırın dorsesine arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Anıl Tecim olay yerinde hayatını kaybetti. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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