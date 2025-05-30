Samsun'da Instagram Üzerinden Yasa Dışı Bahis Yapan Genç Tutuklandı

Samsun'da Instagram Üzerinden Yasa Dışı Bahis Yapan Genç Tutuklandı
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Samsun'da siber devriye polisinin takibi sonucu yasa dışı bahis reklamı yapan 21 yaşındaki G.Ş., gözaltına alındı ve tutuklandı. Instagram üzerinden bahis içerikleri paylaşan genç, mahkemece cezaevine gönderildi.

Samsun'da sosyal paylaşım sitesi Instagram üzerinden yasa dışı bahis reklamı yapan 21 yaşındaki genç, siber devriye polisinin takibi sonucu yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı sanal devriye ekipleri, Instagram üzerinde yasa dışı bahis içerikli paylaşımlar yapan bir hesabı takibe aldı. Yapılan çalışmalarda, G.Ş. (21) isimli şahsın yasa dışı bahis reklamı yaptığı, hesap numaraları temin ettiği ve bahis gelirlerinin aktarımına aracılık ettiği tespit edildi.

Çarşamba'da yakalandı

Ekipler, G.Ş.'yi Çarşamba ilçesinde düzenlenen operasyonla suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Samsun Adliyesi'ne sevk edilen G.Ş., çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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