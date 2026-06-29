İnşaattan jeneratör hırsızlığına 2 gözaltı
Samsun'un Atakum ilçesinde bir inşaattan 110 bin lira değerinde jeneratör çalan 2 şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalanarak adliyeye sevk edildi.
Samsun'da bir inşaattan jeneratör çalan 2 şüpheli yakalandı.
Olay, Atakum ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, bir inşaata gece saatlerinde giren şüpheliler, yaklaşık 110 bin lira değerindeki jeneratörü çalarak kayıplara karıştı. İhbar üzerine çalışma başlatan Recep Tokur Polis Merkezi ekipleri, şüpheliler E.B. ile A.Ç.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. - SAMSUN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı