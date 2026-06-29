İnşaattan jeneratör hırsızlığına 2 gözaltı

Samsun'da bir inşaattan jeneratör çalan 2 şüpheli yakalandı.

Olay, Atakum ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, bir inşaata gece saatlerinde giren şüpheliler, yaklaşık 110 bin lira değerindeki jeneratörü çalarak kayıplara karıştı. İhbar üzerine çalışma başlatan Recep Tokur Polis Merkezi ekipleri, şüpheliler E.B. ile A.Ç.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı