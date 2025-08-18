Samsun'da İnşaattan Düşen İşçi Hayatını Kaybetti

Samsun'da çalıştığı inşaattan düşen bir kişi hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Yeni Mahalle 100.Yıl Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Arslan (57) çalıştığı inşaatın 2'nci katından dengesini kaybederek toprak zemine düştü. Ağır yaralanan Arslan, ambulanslarla özel bir hastaneye kaldırıldı. Ali Arslan hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. - SAMSUN