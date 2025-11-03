Haberler

Samsun'da İnşaatta İş Kazası: Bir İşçi Yaralandı

Güncelleme:
Samsun'un İlkadım ilçesinde yapımı devam eden Dünya Göz Hastanesi inşaatında, üzerine demir kiriş düşen bir işçi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı işçiyi hastaneye kaldırdı ve polis inceleme başlattı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde yapımı süren Dünya Göz Hastanesi inşaatında bir işçinin üzerine demir kiriş düştü. Yaralanan işçi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kale Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde yapımı devam eden Dünya Göz Hastanesi inşaatında iş kazası meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaatta çalışan bir işçinin üzerine demir kiriş düştü. Olayı gören diğer işçilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan işçi, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
