İstanbul'da aile katliamı! Eşini ve çocuklarını öldürüp kafasına sıktı

İstanbul'da aile katliamı! Eşini ve çocuklarını öldürüp kafasına sıktı
Özel izinle cezaevinden çıkan Demirtaş, hastanede eşine refakat etti

Eşi için cezaevinden özel izinle çıktı
Diploma soruşturmasında İstanbul Üniversitesi'nden ilk açıklama

Diploma soruşturmasında İstanbul Üniversitesi'nden ilk açıklama
Ankara'da sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 81'e çıktı

Ankara'da bilanço gittikçe katlanıyor, 36 kişi tutuklandı

Samsun'da İki Uyuşturucu Operasyonu: İki Kişi Gözaltına Alındı

Samsun'da İki Uyuşturucu Operasyonu: İki Kişi Gözaltına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Terme ve Canik ilçelerinde jandarma tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında toplamda iki kişi gözaltına alındı. Terme'de 72 gram metamfetamin ve 8 gram kubar esrar bulunurken, Canik'te 165 sentetik ecza hapı ve diğer uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Samsun'un Terme ve Canik ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen 2 ayrı uyuşturucu operasyonda uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Terme ilçesinde jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan araştırma sonucu M.A. (53) isimli şahsın uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisine ulaşıldı. Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü, Terme İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince şahsın evinde yapılan aramada, 72 gram metamfetamin, 8 gram kubar esrar ve 1 adet hassas terazi ele ele geçirildi.

Canik ilçesinde E.B. (29) isimli şahsın evine Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Canik İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şahsın evinde yapılan aramada, 165 adet sentetik ecza hapı, 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet hassas terazi ve bir miktar metamfetamin, bonzai ile kenevir tohumu ele ele geçirildi.

Her iki ayrı uyuşturucu operasyonuyla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Dünyanın en iyi takımlarından birinin başına geçiyor!
img

Edip Akbayram vasiyet etti! Son yolculuğuna böyle uğurlanmak istiyor
img

26 ilde yapılan son anketten çıkan sonuç hayli enteresan
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ümit Özdağ'ın cezaevinden ilk fotoğrafı

Silivri Cezaevi'nden ilk fotoğrafı
Yeni düzenleme sektörü felç etti: Kripto ATM'si sayısı giderek azalıyor

Yeni düzenleme sektörü felç etti: ATM sayısı giderek azalıyor
İş görüşmesine giden kadın, teklif edilen maaşı duyunca isyan etti: Ben boşuna mı okudum?

İş görüşmesine giden kadın, teklif edilen maaşı duyunca isyan etti
Milyonların aklındaki soru canlı yayında Nihat Hatipoğlu'na soruldu

Milyonlarca kişinin aklındaki soruyu küçük bir çocuk sordu
Kayda aldı, yetmedi bir de yayınladı! AVM tuvaletinde şaşkına uğratan olay

Yer: Ankara! Genç kızın AVM tuvaletinde yaptığına bakın
Erdoğan'ın başdanışmanı: Ben bu göreve hak ederek gelmedim

Erdoğan'ın başdanışmanı: Ben bu göreve hak ederek gelmedim

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.