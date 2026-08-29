Çarşamba'da trafik kazası: 5 yaralı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun-Ordu karayolu Çarşamba ilçesi Dörtyol Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun istikametine sol şeritte seyir halinde olan Tayfun B. idaresindeki 26 KS 700 plakalı otomobil, aynı istikamette önünde giden Osman P. yönetimindeki 16 BVS 783 plakalı araca arkadan çarptı.

Kazada araçlarda bulunan yolculardan Zehra K. (38), Saime B. (59), Hira B. (9), Nazmiye Ceren B. (29) ve Henna B. (6) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı