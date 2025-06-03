Samsun'da İki Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

Samsun'da İki Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı
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Kavak ilçesinde meydana gelen kazada iki otomobil çarpıştı, bir yolcu yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı hastaneye kaldırıldı.

Samsun'un Kavak ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kazada, saat 16.00 sıralarında Dörtyol mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göne, 34 UH 1609 plakalı otomobil ile 55 ANU 730 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada H.Ö. isimli yolcu yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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