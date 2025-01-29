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Samsun'da Hurda Araç Ruhsatı Hırsızları Yakalandı

Samsun'da Hurda Araç Ruhsatı Hırsızları Yakalandı
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Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bir işyerinden çalınan 10 hurda araca ait ruhsatların hırsızları, polis tarafından yakalandı. 1'i kadın 2 kişi adliyeye sevk edildi.

Samsun'da 10 hurda araca ait ruhsatları çaldıkları iddia edilen 1'i kadın 2 kişi polisin takibi sonucu yakalandı.

Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesindeki bir işyerinde 23 Ocak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işyerinden 10 ayrı hurda aracın ruhsatları çalındı. Olayın polise bildirilmesi üzerine Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri yaptıkları takip ve çalışma sonucu hırsızlık olayını S.D. (30) ve P.A. (34) adlı kadının gerçekleştirdiğini tespit etti. P.A. adlı kadın ile S.D. isimli şahıs, polis tarafından gözaltına alındı. Polisteki sorguları tamamlanan 2 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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