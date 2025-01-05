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Samsun'da Hız Sınırı Tabelası Altında Metamfetamin Ele Geçirildi

Samsun'da Hız Sınırı Tabelası Altında Metamfetamin Ele Geçirildi
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Samsun'un Yakakent ilçesinde, polis ekipleri karayolları hız sınırı bölgesi uyarı tabelası altından 100 gram metamfetamin buldu. Motosiklet sürücüsüne ait olduğu değerlendirilen paketle ilgili soruşturma başlatıldı.

Samsun'da polis, karayolları hız sınırı bölgesi uyarı tabelası demirinin dibine bırakılmış 100 gram metamfetamin ele geçirdi.

Samsun'un Yakakent ilçesi Samsun-Sinop Karayolu'nda devriye görevindeki polis ekipler, karayolları hız sınırı bölgesi uyarı tabelası demirinin dibine bırakılmış paket fark etti. Paketi inceleyen polis, içinde 100 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi. Motosiklet sürücüsünün bıraktığı değerlendirilen olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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