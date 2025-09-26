Samsun'da Hırsızlık Şüphelisi Yakalandı
İlkadım ilçesinde bir iş yerinden 12 bin lira değerinde züccaciye ve ev aletleri çalan M.Ö. isimli şahıs, polis tarafından yakalandı. Şüphelinin çalma anı, otro müşterinin bıraktığı poşeti gözetleyerek gerçekleşti.
Samsun'un İlkadım ilçesinde bir iş yerinden hırsızlık yapan şahıs, polis tarafından yakalandı.
İlkadım ilçesinde 16 Eylül günü saat 17.30 sıralarında yaklaşık 12 bin lira değerindeki muhtelif züccaciye ve küçük ev aletlerinin çalınması üzerine harekete geçen polis ekipleri, yaptıkları inceleme sonucunda şüphelinin M.Ö. (56) olduğunu tespit etti. Şüphelinin alışveriş yaptığı sırada başka bir vatandaşın bıraktığı büyük poşeti gözetleyerek aldığı ve poşetin içerisinde çalınan eşyaların bulunduğu belirlendi. M.Ö. malzemelerle birlikte yakalanırken, ele geçirilen eşyalar sahibine teslim edildi. Şüpheli, hakkında gerekli işlemler yapıldıktan ifadesi alınarak serbest bırakıldı. - SAMSUN