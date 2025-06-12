Samsun'da Hırsızlık Olayı: Piknik Masası Çalan Kişi Tutuklandı

Samsun'da Hırsızlık Olayı: Piknik Masası Çalan Kişi Tutuklandı
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Samsun'da bir sitenin bahçesinden 15 bin TL değerinde piknik masası çalan 46 yaşındaki K.K., polisin takibi sonucu yakalanarak tutuklandı. Çalınan masa, site yetkililerine teslim edildi.

Samsun'da bir sitenin bahçesinden piknik masası çalan şahıs, polisin takibi sonucu yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, İlkadım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir sitenin bahçesinden yaklaşık 15 bin TL değerindeki piknik masasının çalınması üzerine İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Yapılan araştırmada hırsızlık olayını K.K.'nın (46) gerçekleştirdiği tespit edildi. Yapılan takip sonucu K.K, ilçede yakalanarak gözaltına alındı. Çalınan masa bulunarak site yetkililerine teslim edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan K.K., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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