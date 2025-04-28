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Heyelan faciasının yaşandığı akaryakıt istasyonunun müdürü gözaltına alındı

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Samsun'da Heyelan: Baba ve İki Kızı Hayatını Kaybetti

Samsun'da Heyelan: Baba ve İki Kızı Hayatını Kaybetti
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Samsun'da meydana gelen heyelan sonucu bir baba ve iki kızı göçük altında kalarak hayatını kaybetti. Anne yaralı olarak kurtarıldı. Olayın ardından akaryakıt istasyonu müdürü gözaltına alındı.

Samsun'da baba ve 2 kızının hayatını kaybettiği, annenin ise yaralı olarak kurtarıldığı heyelan bölgesi havadan görüntülendi.

Olay, dün gece saat 23.20'de Canik ilçesi Toptepe Mahallesi'nde Lovelet AVM yanındaki Opet akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dağdan kopan toprak ve kaya parçaları akaryakıt istasyonunun oto yıkama kısmına düştü. Burada aracını yıkayan 4 kişilik Kaya ailesi göçük altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda arama-kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan çalışmalar sonucu anne Çiğdem Kaya yaralı olarak göçükten kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. İş makinelerinin desteğiyle yapılan çalışmalarda kayalar kaldırıldığında; önce araca, sonra da baba Adem Kaya (36) ile çocukları Açelya (5) ve Alya Kaya'nın (7) cansız bedenlerine ulaşıldı. Olayın ardından akaryakıt istasyonu müdürü K.Y. (62) "taksirle ölüme sebebiyet vermek" suçundan gözaltına alındı.

Heyelan bölgesi dronla görüntülendi

Olayda hayatını kaybeden baba ve iki kızının bugün Samsun'un Terme ilçesine toprağa verileceği öğrenildi. Olaydan yaralı olarak kurtulan annenin tedavisi hastanede devam ederken heyelan bölgesi ise havadan görüntülendi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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