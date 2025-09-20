Samsun'da Halk Otobüsünün Lastiği Patladı, Facia Önlenildi

Samsun'da seyir halindeki halk otobüsünün lastiği bomba gibi patladı. Sürücünün durumu fark ederek aracı güvenli şekilde kenara çekmesi muhtemel bir faciayı önledi.

Olay, İlkadım ilçesi 19 Mayıs Bulvarı Cumhuriyet Meydanı mevkisinde sabah saat 09.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samulaş'a ait 55 AGK 242 plakalı, 20 sefer numaralı Soğuksu-Büyükkolpınar hattında görevli otobüsün sol ön lastiği seyir halindeyken aniden patladı. Büyük bir gürültüyle gerçekleşen patlamanın ardından çevredeki güvercinler kaçıştı, vatandaşlar ise panik yaşadı.

Lastiğin patladığını fark eden sürücü, otobüsü hemen yol kenarına çekerek yolcuları tahliye etti. Olay yerine gelen trafik polisleri bölgede güvenlik önlemi alırken, yapılan incelemede lastiğin jant kısmından patladığı ve markasının Sava olduğu tespit edildi. Lastiğin değiştirilmesi için çalışma başlatıldı. - SAMSUN