Samsun'da Halk Otobüsü Yayaya Çarptı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde yaya geçidinde halk otobüsünün çarptığı 86 yaşındaki Kadir A. yaralandı. Olay sonrası sağlık durumu iyi olduğu öğrenilen yaralı hastaneye kaldırıldı. İnceleme başlatıldı.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde halk otobüsünün çarptığı yaya yaralandı.
Kaza, Çarşamba ilçesi Orta Mahalle Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kadir A.'ya (86), yaya geçidinde A.P.'nin kullandığı 55 RT 054 plakalı özel halk otobüsü çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa