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Samsun'da Hafif Ticari Araç Tırın Dorsesine Çarptı: 1 Yaralı

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Samsun'un Tekkeköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, hafif ticari araç park halindeki tırın dorsesine çarptı ve 1 kişi ağır yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Samsun'da yoldan çıkan hafif ticari aracın park halindeki tırın dorsesine çapması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Kerimbey Mahallesi Atatürk Bulvarı Samsun-Ordu karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hikmet Konacoğlu idaresindeki 55 ALJ 985 plakalı hafif ticari araç, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak park halindeki Azerbaycan uyruklu Orhan Ali Ahmadov'un sürücülüğünü yaptığı 99 ZA 965 yabancı plakalı tırın dorsesine çarptı. Kazada hafif ticari araç sürücüsü Konacoğlu ağır yaralandı. Yaralı sürücü ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Tekkeköy Samsun Trafik Kazaları 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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