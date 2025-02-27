Samsun'da Hafif Ticari Araç ile Motosiklet Çarpıştı: 2 Yaralı

Samsun'da hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklette bulunan 2 genç yaralandı.

Kaza, Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi İlkadım Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şerif A. idaresindeki 55 EB 163 plakalı hafif ticari araç, Ahmet İ. yönetimindeki 55 ABR 831 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Ahmet İ. ile motosiklette bulunan Erkan G. yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN