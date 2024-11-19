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Samsun'da Gümrük Kaçağı 21 Cep Telefonu Ele Geçirildi

Samsun'da Gümrük Kaçağı 21 Cep Telefonu Ele Geçirildi
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Samsun'un Terme ilçesinde düzenlenen operasyon kapsamında 21 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. İki şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Samsun'un Terme ilçesinde 21 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Samsun Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Terme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyon kapsamında, Terme ilçesinde 21 adet gümrük kaçağı cep telefonu elde edildi. Operasyonla ilgili 2 şüpheli hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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