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Görme engelli hamile kadın, kapağı açık bırakılan rögara düştü

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Samsun'da yetkililerin sorumsuz davranışı neredeyse can alıyordu. Hamile olan görme engelli İngilizce öğretmeni, açık bırakılan rögara düştü. Kendisini kurtarmak isteyen görme engelli eşi de yaralandı. Çevredekiler yaralanan çifti kurtarırken, olay güvenlik kamerasına yansıdı.

Samsun'da görme engelli hamile Gülderen Durna Dalgıç (36), kapağı açık bırakılan rögara düştü. Bu sırada eşini kurtarmak isteyen Emrah Dalıç (39) da başını rögar kapağına çarptı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde dün meydana geldi. Görme engelli ve hamile olan Gülderen Durna Dalgıç, görme engelli eşi Emrah Dalgıç ile yolda yürüdüğü sırada çalışma yapmak amacıyla açık bırakılan rögar kapağının içine düştü. Emrah Dalıç da bunun üzerine eşini kurtarmak isterken başını yere çarptı. Olayı gören çevredekiler engelli çiftin yardımına koşup, rögar kapağına düşen Gülderen Durna Dalgıç'ı çıkarttı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürülüp, tedaviye alındı. Olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

DOĞUMHANE SERVİSİNE YATIRILDI

Emrah Dalgıç hastanede yapılan tedavisinin ardından dün akşam saatlerinde taburcu edildi. Hamile olan İngilizce öğretmeni Gülderen Durna Dalgıç'ın ise doğumhane servisindeki kontrollerinin devam ettiği belirtildi. Çiftin rögar kapağını açık bırakan firmadan şikayetçi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa

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Yorumlar (3)

Marko Apostolidis:

o büyüklükteki tehlikeyi görmüyorsa yolda işi neki?

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Alp null:

o görme engelli bir vatandaş onunda yolda yürümeye hakkı var onun yerine sen görüyorsun ya o büyüklükteki tehlikenin neden açık olarak yolun ortasında bırakılmış diye olaya baksan daha mantıklı olur

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SUNSET null:

şifa bulsunlar. gören gözler bu hatayı yaparken onların kalbini kazanmak için her desteği de vermelidir.

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