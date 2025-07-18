Samsun'da Gölette Boğulma Tehlikesi Geçiren Çocuk Hayatını Kaybetti

Samsun'un Canik ilçesinde gölette boğulma tehlikesi geçiren 13 yaşındaki çocuk, tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Canik ilçesi Düzardıç Mahallesi'nde bulunan deredeki gölette dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arkadaşlarıyla birlikte yüzmek için suya giren 13 yaşındaki Korkmaz Tepe, bir süre sonra çırpınmaya başladı. Durumu fark eden diğer çocuklar hemen yardım çağırdı. Göletin bulunduğu alanda ikamet eden imam Azim Öner, çocukların çığlıklarını duyarak olay yerine koştu. Gözünü kırpmadan suya atlayan Öner, çocuğu sudan çıkararak kıyıya aldı. İmam Öner, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Telefondaki görevlinin yönlendirmeleriyle Öner, çocuğa ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi. İhbar üzerine bölgeye kara ve hava ambulansı sevk edildi. Ambulans helikopterle Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Korkmaz Tepe'nin duran kalbi doktorların müdahalesiyle yeniden çalıştırılarak, ilk müdahalenin ardından ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan Korkmaz Tepe, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün hayatını kaybetti. - SAMSUN