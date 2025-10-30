Haberler

Samsun'da Geri Dönüşüm Tesisinde Yangın Çıktı

Samsun'da Geri Dönüşüm Tesisinde Yangın Çıktı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bafra'da bulunan geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülmeye çalışılıyor. Yangının nedeni henüz belirlenmedi.

Samsun'un Bafra ilçesinde bulunan geri dönüşüm tesisinde çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Bafra Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bulunan Bekiroğlu Geri Dönüşüm Tesisi'nde saat 22.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, tesisin büyük bir bölümünü sardı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, yangının kontrol altına alınabilmesi için civar ilçe ve illerden de destek istendi. SASKİ'ye ait su tankerleri ile İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı TOMA'lar da söndürme çalışmalarına katıldı. Alevlere müdahale eden ekiplerin yoğun duman ve yüksek ısı nedeniyle zor anlar yaşadığı öğrenildi.

Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, ekiplerin soğutma ve söndürme çalışmaları devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Gebze'den güzel haber hala gelmedi! 'Bilir' çifti için zamanla yarış

Gebze'den güzel haber hala gelmedi! "Bilir" çifti için zamanla yarış
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Diyanet'ten 29 Ekim mesajı: Atatürk ve tüm büyüklerimizi saygı ve minnetle yad ediyoruz

Ali Erbaş gibi yapmadı! İşte Diyanet'in 29 Ekim mesajı
Zorbay Küçük'ün hangi maçlara bahis yaptığı ortaya çıktı

Hangi maçlara iddia oynadığı ortaya çıktı
Ses kaydıyla her şey ifşa olmuştu! Baldızla 20 yıllık yasak aşk cinayetinde yeni karar

Baldızla 20 yıllık yasak aşk cinayetinde yeni karar
Alman turistlere 59 bin lira hesap çıkaran restorana rekor ceza

Turistlere çıkardığı hesabın bedeli ağır oldu! Kesilen cezaya bakın
Diyanet'ten 29 Ekim mesajı: Atatürk ve tüm büyüklerimizi saygı ve minnetle yad ediyoruz

Ali Erbaş gibi yapmadı! İşte Diyanet'in 29 Ekim mesajı
Güllü'nün kızı, annesi için yazdığı 'Bu kadın ölsün' mesajını böyle savundu

Güllü'nün kızı, annesi için yazdığı o mesajı böyle savundu
Faciaya anbean şahit oldu! Söyledikleri kan donduran cinsten

Faciaya anbean şahit oldu! Söyledikleri kan donduran cinsten
Süper Lig takımı Ziraat Türkiye Kupası'ndan elendi

Süper Lig ekibi BAL Ligi takımına yenildi, Türkiye Kupası'ndan elendi
Gazze'ye saldırı emri veren Netanyahu'nun ayarını bozan görüntü

Netanyahu'nun ayarını bozan görüntü
Beştepe'deki 29 Ekim resepsiyonunda dikkat çeken detay! Bahçeli katılmadı

Liderlerin buluştuğu zirvede "Bahçeli" sürprizi
Instagram'a bomba yeni özellik! Kullanıcılar buna bayılacak

Instagram'a bomba yeni özellik! Kullanıcılar buna bayılacak
Eski Kemer Belediye Başkanı'na suçüstü: Rüşvet iddiasıyla gözaltında

Eski başkana suçüstü! Rüşvet paraları cebinden çıktı
BM Genel Kurulu'ndan ABD'yi kızdıracak Küba kararı

BM Genel Kurulu'ndan ABD'yi kızdıracak Küba kararı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.