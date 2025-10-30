Samsun'da Geri Dönüşüm Tesisinde Yangın Çıktı

Samsun'un Bafra ilçesinde bulunan geri dönüşüm tesisinde çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Bafra Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bulunan Bekiroğlu Geri Dönüşüm Tesisi'nde saat 22.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, tesisin büyük bir bölümünü sardı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, yangının kontrol altına alınabilmesi için civar ilçe ve illerden de destek istendi. SASKİ'ye ait su tankerleri ile İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı TOMA'lar da söndürme çalışmalarına katıldı. Alevlere müdahale eden ekiplerin yoğun duman ve yüksek ısı nedeniyle zor anlar yaşadığı öğrenildi.

Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, ekiplerin soğutma ve söndürme çalışmaları devam ediyor. - SAMSUN