Samsun'da Genç Bir Kişi Terasdan Düşerek Hayatını Kaybetti

Samsun'da bir binanın yaklaşık 20 metre yüksekliğindeki teras kısmından düşen 23 yaşındaki genç olay yerinde hayatını kaybetti. Gencin olay yerine gelen yakınlarının feryatları yürekleri dağladı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saat 05.45 sıralarında bir binanın önünde yerde yüz üstü hareketsiz yatan genci fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Yapılan kontrolde 23 yaşındaki Alican Umut Keçeci'nin olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Bir medikal firmasında çalıştığı öğrenilen Keçeci'nin arkadaşının oturduğu binanın yaklaşık 20 metre yüksekliğinde bulunan dükkan üstündeki teras kısmından düştüğü tespit edildi. Alican Umut Keçeci'nin acı haberini alan yakınları olay yerinde koştu. Gencin yakınlarının feryatları yürekleri dağladı. Keçeci'nin cansız bedeni savcının ve polisin olay yerinde yaptıkları incelemenin ardından otopsi işlemleri için Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığına gönderildi. Polis ölen gencin arkadaşının kaldığı evde bulunan 3'ü kız 3'ü erkek 6 kişiyi ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN