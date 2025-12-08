Samsun'da 28 yaşındaki genç evde asılı bulundu

Samsun'un Bafra ilçesinde evde doğal gaz borusuna asılı bulunan genç, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

EŞİNİ DOĞAL GAZ BORUSUNA ASILI HALDE BULDU

Olay, İsaklı Mahallesi İtfaiye Sokak'ta 3 katlı binanın 1'inci katındaki dairede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eve gelince kapıyı açamayan kadın telefonla eşi K.K.'yi (28) aradı ancak ulaşamayınca kapıyı açtırmak için çilingir çağırdı. Çilingirin kapıyı açması ile içeri giren kadın, kocasını doğal gaz borusuna asılı halde buldu.

İhbar üzerine adrese çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İpten alınan K.K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden gencin 4 yıllık evli olduğu ve 1 yaşında çocuğu olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.