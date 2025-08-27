Samsun'da Gazze Paylaşımı Yüzünden Gözaltına Alındı

Samsun'da Gazze Paylaşımı Yüzünden Gözaltına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da, 'Gazze'ye gıda yardımı ile birlikte prezervatif de gönderilmeli' paylaşımında bulunan Abdülkadir İpek, polis tarafından gözaltına alındı. İpek, adliye çıkışında amacının kötü niyet olmadığını açıkladı.

Samsun'da, X hesabında " Gazze'ye gıda yardımı ile birlikte prezervatif de gönderilmeli" paylaşımı yapan şahıs, polis tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, geçen yıl Cumhurbaşkanı'na hakaretten gözaltına alınıp tutuklanan, ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan ve yurt dışına çıkış yasağı konulan Abdülkadir İpek, bu kez "Kadir İpek" isimli X hesabından " Gazze'ye gıda yardımı ile birlikte prezervatif de gönderilmeli" şeklinde paylaşım yaptı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan Abdülkadir İpek, geceyi emniyette geçirdi. Polisteki sorgusu tamamlanan şüpheli İpek, bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Abdülkadir İpek serbest bırakıldı.

" Gazze'de çocukların katliamın içerisinde doğması beni üzen bir şeydi, bununla ilgili öneride bulundum"

Adliye çıkışı açıklamada bulunan Abdülkadir İpek, "Gazze ile ilgili paylaşımımdan dolayı gözaltına alındım. Herhangi bir kötü niyetim olmayan tweetti. Gazze'de çocukların katliamın içerisinde doğması beni üzen bir şeydi. Bununla ilgili öneride bulundum. Ama birçok kişi tarafından kötü niyetli olarak düşünülmüş. Herhangi bir kötü niyetim yoktu" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Eski MKE Başkanı İsmet Sayhan tutuklandı

Kritik kurumun eski başkanı casusluktan tutuklandı
Netanyahu '1915 olayları soykırımdır' dedi, Türkiye'nin tepkisi sert oldu

Netanyahu'nun skandal sözlerine Türkiye'den sert tepki
Vergi kaçakçılığıyla mücadelede yeni dönem: 'Bilmeden kullandım' devri bitiyor

"Bilmeden kullandım" devri bitiyor! 1 Ekim'den sonra bunu yapan yandı
Pelin Akil ve Anıl Altan boşandı

Aşkları dizi setinde başlamıştı! 7 yıllık evlilik resmen sona erdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Saadet Işıl Aksoy, çocukluk yıllarında yaşadığı travmayı anlattı

Ünlü oyuncu seneler önce maruz kaldığı tacizi açıkladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.