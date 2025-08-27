Samsun'da Gazze Paylaşımı Yüzünden Gözaltına Alındı

Samsun'da, X hesabında " Gazze'ye gıda yardımı ile birlikte prezervatif de gönderilmeli" paylaşımı yapan şahıs, polis tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, geçen yıl Cumhurbaşkanı'na hakaretten gözaltına alınıp tutuklanan, ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan ve yurt dışına çıkış yasağı konulan Abdülkadir İpek, bu kez "Kadir İpek" isimli X hesabından " Gazze'ye gıda yardımı ile birlikte prezervatif de gönderilmeli" şeklinde paylaşım yaptı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan Abdülkadir İpek, geceyi emniyette geçirdi. Polisteki sorgusu tamamlanan şüpheli İpek, bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Abdülkadir İpek serbest bırakıldı.

" Gazze'de çocukların katliamın içerisinde doğması beni üzen bir şeydi, bununla ilgili öneride bulundum"

Adliye çıkışı açıklamada bulunan Abdülkadir İpek, "Gazze ile ilgili paylaşımımdan dolayı gözaltına alındım. Herhangi bir kötü niyetim olmayan tweetti. Gazze'de çocukların katliamın içerisinde doğması beni üzen bir şeydi. Bununla ilgili öneride bulundum. Ama birçok kişi tarafından kötü niyetli olarak düşünülmüş. Herhangi bir kötü niyetim yoktu" dedi. - SAMSUN