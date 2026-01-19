Haberler

Samsun'da fırında 2 kişiyi bıçaklayan çocuklar adliyeye sevk edildi
Samsun'da bir fırının pastane bölümünde yaşanan bıçaklı saldırıda 2 genç yaralandı. Olayın ardından 16 yaşındaki saldırgan ve 17 yaşındaki arkadaşı gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi.

Samsun'da bir fırının pastane bölümünde 2 kişiyi bıçakla yaralayan 16 yaşındaki çocuk ile 17 yaşındaki arkadaşı adliyeye sevk edildi.

Olay, İlkadım ilçesi Karasamsun Mahallesi'nde bulunan bir fırının pastane kısmında dün meydana geldi. Pastane bölümünde oturan gençler, aynı masada oturan kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Kavgaya diğer masada oturanlar da dahil olurken, bıçaklanarak ve darp sonucu A.E.A. (17) ve B.K. (19) çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Samsun Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Saldırıyı gerçekleştiren şahıslar olayın ardından hızla kaçarken, olay anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, bıçaklı saldırıyı düzenleyen 16 yaşındaki E.K. ve 17 yaşındaki arkadaşı B.K.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Çocuk Şube Müdürlüğü'ndeki sorgulanması tamamlanan E.K. ve B.K. bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. - SAMSUN

