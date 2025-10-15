Haberler

Samsun'da FETÖ Operasyonu: 7 Gözaltı

Güncelleme:
Samsun merkezli gerçekleştirilen geniş kapsamlı FETÖ operasyonunda, 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin örgütün mahrem yapılanmasıyla bağlantılı oldukları tespit edildi.

Samsun'da FETÖ'nün askeri ve öğrenci mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Terörle Mücadele (TEM) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince geniş kapsamlı operasyon gerçekleştirildi.

13 Ekim 2025 tarihinde Samsun merkezli olarak Ankara, İstanbul, Adana, Gaziantep, Şırnak ve Sivas illerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, çeşitli meslek gruplarına mensup 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan incelemelerde şüphelilerin, örgütün mahrem yapılanması içinde faaliyet yürüttükleri, hücresel haberleşme ağı olarak kullanılan operasyonel hatlarla irtibatlı oldukları, ankesörlü hatlar üzerinden ardışık arandıkları, daha önce işlem görmüş mahrem imamlarla bağlantılarının bulunduğu, Bank Asya hesap hareketleri ile ByLock kullanıcılarının mesaj içeriklerinde isimlerinin geçtiği tespit edildi.

Yapılan işlemlerin ardından 5 şüpheli bugün Samsun Adliyesine sevk edilirken, 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Haberler.com
