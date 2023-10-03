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Samsun'da farklı suçlardan aranan 17 kişi yakalandı

Samsun Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyonlar sonucunda, tasarlayarak öldürme suçundan 18 yıl hapis cezası bulunan 1 kişi, uyuşturucu madde kullanmak suçundan 5 yıl 18 gün cezası bulunan 1 kişi ve uyuşturucu madde kullanmak suçundan 3 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası bulunan 1 kişi de dahil olmak üzere toplam 17 şahıs yakalandı.