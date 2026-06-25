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Samsun Vezirköprü'de ev yangını: 1 ağır yaralı

Samsun Vezirköprü'de ev yangını: 1 ağır yaralı
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Samsun'un Vezirköprü ilçesinde bir evde çıkan yangında psikolojik tedavi gören A.Y. ağır yaralandı. Yangının tüp patlamasıyla büyüdüğü, ekiplerin müdahalesiyle kurtarılan kişinin sağlık durumunun ciddi olduğu bildirildi.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde bir evde çıkan yangında bir kişi ağır yaralandı.

Olay, Vezirköprü ilçesi Tikenli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Y.'ye ait evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden mahalle sakinlerinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi sırasında evde bulunan A.Y. yaralı olarak çıkarıldı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırılan A.Y.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Yetkililerden alınan bilgilere göre, A.Y.'nin psikolojik tedavi gördüğü, olay sırasında kendisine zarar verme girişiminde bulunduğu ve yangınla birlikte meydana gelen tüp patlamasının ardından eve giren ekipler tarafından kurtarıldığı belirtildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için polis ve itfaiye ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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