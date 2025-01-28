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Samsun'da Eski Ortaklardan Silahlı Saldırı: Baba-Oğul Ağır Yaralandı

Samsun'da Eski Ortaklardan Silahlı Saldırı: Baba-Oğul Ağır Yaralandı
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Samsun'da kendilerine ait işyerinde eski ortakları tarafından silahlı saldırıya uğrayan baba-oğul ağır yaralandı. Saldırgan kısa sürede yakalandı.

Samsun'da kendilerine ait işyerinde eski ortaklarının silahlı saldırısına uğrayan baba-oğul ağır yaralandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Toybelen Mahallesi'nde bulunan Nakliyatçılar Sitesi Kamyon Garajı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tüfekçi Nakliyat şirketinin sahibi Suat Tüfekçi (73) ve oğlu Osman Tüfekçi (45) kendilerine ait işyerinin yazıhanesinde eski ortakları Halit S.'nin (59) silahlı saldırısına uğradı. Yaralanarak kanlar içinde kalan baba-oğul ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Halit S. olaydan sonra kaçtı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Silahlı saldırıyı düzenleyen Halit S., Atakum ilçesinde olayda kullandığı tabancayla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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