'Eski kız arkadaşının evine zorla girdiği' iddiasıyla tutuklandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde, eski kız arkadaşının evine zorla girmeye çalıştığı iddia edilen M.A. tutuklandı. Olay, genç kadının ailesinin evde olması üzerine polise bildirildi.

Samsun'da 'eski kız arkadaşının evine zorla girdiği' iddia edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Rasathane Mahallesi'nde saat 22.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre M.A., eski kız arkadaşı A.Ç.'nin evine gitti. Bu sırada genç kadının evde olmadığı, ailesinin evde bulunduğu öğrenildi. Şüphelinin eve zorla girmeye çalıştığı iddiası üzerine durum polis ekiplerine bildirildi. Şikayet üzerine harekete geçen İlyasköy Polis Merkezi ekipleri tarafından gözaltına alınan M.A., işlemlerinin ardından konut dokunulmazlığını ihlal suçundan bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. Tutuklanan M.A. eve zorla girmediğini, yalnızca konuşmak amacıyla gittiğini ileri sürdü. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
