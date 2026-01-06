Samsun'da bir şahıs, eski kız arkadaşını darp ettiği iddiasıyla gözaltına alındı.

Atakum ilçesi Körfez Mahallesi Fatih Caddesi'nde meydana gelen olayda iddiaya göre O.A. (37), eski kız arkadaşı M.Ü.'nün (34) evine gitti. O.A. burada M.Ü.'yü darp ve hakaret edip evden çıkmasına izin vermedi. Olayın ardından M.Ü., polise şikayette bulundu.

Şikayet üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheliyi yakalayıp gözaltına aldı. Şüpheli şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. - SAMSUN