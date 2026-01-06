Haberler

Eski kız arkadaşını darp ettiği iddiasıyla gözaltına alındı

Eski kız arkadaşını darp ettiği iddiasıyla gözaltına alındı
Güncelleme:
Samsun'un Atakum ilçesinde bir kişi, eski kız arkadaşını darp ve hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alındı. Olayın ardından mağdur, polise şikayette bulunarak şüphelinin yakalanmasını sağladı.

Samsun'da bir şahıs, eski kız arkadaşını darp ettiği iddiasıyla gözaltına alındı.

Atakum ilçesi Körfez Mahallesi Fatih Caddesi'nde meydana gelen olayda iddiaya göre O.A. (37), eski kız arkadaşı M.Ü.'nün (34) evine gitti. O.A. burada M.Ü.'yü darp ve hakaret edip evden çıkmasına izin vermedi. Olayın ardından M.Ü., polise şikayette bulundu.

Şikayet üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheliyi yakalayıp gözaltına aldı. Şüpheli şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. - SAMSUN

500

