Samsun'da Emekli Polis, Arazi Anlaşmazlığı Yüzünden Amcasının Oğlunu Öldürdü

Samsun'da Emekli Polis, Arazi Anlaşmazlığı Yüzünden Amcasının Oğlunu Öldürdü
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Samsun'un Salıpazarı ilçesinde emekli polis Cemil Ç., arazi anlaşmazlığı nedeniyle amcasının oğlu Bahattin Ç.'yi vurdu. Olay sonrası Cemil Ç. kayıplara karıştı, Bahattin Ç. ise hayatını kaybetti.

Samsun'da emekli polis, arazi anlaşmazlığı yüzünden amcasının oğlunu öldürüp kayıplara karıştı.

Olay, Samsun'un Salıpazarı ilçesinin Sarıhasan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, emekli polis memuru Cemil Ç., arazi anlaşmazlığı yüzünden aralarında anlaşmazlık bulunan amcasının oğlu taksici Bahattin Ç.'yi tarlaya girerken yolunu keserek tabancayla vurdu. 3 çocuk babası Bahattin Ç. hayatını kaybederken, Cemil Ç. kayıplara karıştı. Bahattin Ç.'nin cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderildi.

Polis ekipleri firari zanlının yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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