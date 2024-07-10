Samsun'da Elektrikli Bisiklet Kazası: Genç Kadın Yaralandı

Samsun'da seyir halindeyken elektrikli bisikletiyle birlikte düşen genç kadın yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, İlkadım ilçesi Atatürk Bulvarı üzeri Samsun Polisevi önünde meydana geldi. Elektrikli bisikleti ile otobüs durağına yaklaşmak isteyen Eda Kırtaş (29), dengesini kaybederek yere düştü. Düşmenin etkisiyle yaralanan genç kadın için olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Genç kadın, Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. - SAMSUN