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Fındık bahçesinde elektrik şoku: 2 yaralı, hayvan telef oldu

Fındık bahçesinde elektrik şoku: 2 yaralı, hayvan telef oldu
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Samsun'un Terme ilçesinde fındık bahçesinde elektrik akımına kapılan hayvanı kurtarmak isteyen iki kişi yaralandı, gebe büyükbaş hayvan telef oldu. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Samsun'un Terme ilçesinde fındık bahçesinde elektrik akımına kapılan hayvanı kurtarmak isteyen 2 kişi yaralandı, büyükbaş hayvan telef oldu.

Olay, Cılar Mahallesi Evliya Yanı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fındık bahçesinde otlayan büyükbaş hayvanın yerde hareketsiz yattığını gören İ.D., durumu ağabeyi M.D.'ye bildirdi. Bunun üzerine bölgeye gelen M.D, hayvanın bulunduğu alanda yerden geçen kabloya dokunduğu sırada akıma kapıldı.

Kardeşinin akıma kapıldığını gören İ.D., akımı keserek ağabeyini kurtardı. Bu sırada yakındaki başka bir fındık bahçesinde çalışan N.K. de elektrik akımından etkilenerek yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Elektrik akımına kapılan gebe büyükbaş hayvan ise telef oldu. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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