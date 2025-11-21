Skandal iddia! Öğrencilerin geleceği için verilen parayı kendine almış

Samsun'da Atakum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde şube müdürü olarak görev yapan B.A., Erasmus projesi kapsamında gönderilen 30 bin euroyu zimmetine geçirmek iddiasıyla tutuklandı.

"ERASMUS PROJESİ İÇİN VERİLEN PARAYI ZİMMETİNE GEÇİRDİ" İDDİASI

Atakum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne Erasmus projesi kapsamında gönderilen 30 bin euro paranın Strateji Şube Müdürü B.A. tarafından dijital bankacılık yöntemiyle kendi hesabına aktarıldığının tespit edilmesi üzerine "zimmet" iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

TUTUKLANDI

Yapılan inceleme sonrası Atakum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından müracaatta bulunulurken, şüpheli B.A. Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. B.A., bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren B.A., mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.