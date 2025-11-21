Skandal iddia! Öğrencilerin geleceği için verilen parayı kendine almış

Haberler

Güncelleme:
Samsun'da Atakum'da, ilçe milli eğitim müdürlüğünde şube müdürü olarak görev yapan bir kişi zimmetine 30 bin euro geçirdiği iddiasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

  • Samsun Atakum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü şube müdürü B.A., Erasmus projesi için gönderilen 30 bin euroyu zimmetine geçirmek iddiasıyla tutuklandı.
  • B.A., dijital bankacılık yöntemiyle parayı kendi hesabına aktardığı tespit edildi.
  • B.A., Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Samsun'da Atakum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde şube müdürü olarak görev yapan B.A., Erasmus projesi kapsamında gönderilen 30 bin euroyu zimmetine geçirmek iddiasıyla tutuklandı.

"ERASMUS PROJESİ İÇİN VERİLEN PARAYI ZİMMETİNE GEÇİRDİ" İDDİASI

Atakum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne Erasmus projesi kapsamında gönderilen 30 bin euro paranın Strateji Şube Müdürü B.A. tarafından dijital bankacılık yöntemiyle kendi hesabına aktarıldığının tespit edilmesi üzerine "zimmet" iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

TUTUKLANDI

Yapılan inceleme sonrası Atakum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından müracaatta bulunulurken, şüpheli B.A. Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. B.A., bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren B.A., mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Yorumlar (4)

Haber YorumlarıRIZGAR:

Hep diyorum şu öğretmenler fazla maaş alıyor ve baş tacı yapılıyor. Öğretmenlerin bu kadar sevildiği başka ülke yok

Yorum Beğen29
Yorum Beğenme11
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıRealist:

pazartesi öğretmenler günü için anneler hediye hazırlığı yapıyorlar... avm de kadının biri 10 binlik çanta bakıyordu... biz her işin çılkını çıkarıyoruz... eskiden bir kalem alırdık, veya ismi yazılı bir ajanda felan alırsın bitti...

yanıt4
yanıt0
Haber YorumlarıHALCHN:

Cezaevleri kafa dinleme yeri olmaktan çıkarılsın. Cezalarını en ağır şekilde çeksinler. İnsan hakları hikayeleriyle suçlular ne cezadan korkuyor nede cezaevlerinden.

Yorum Beğen24
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıyasin yaşaran:

malum partinin hırsızları yazmış birisi sosal medayada hırsız her yerde demiş

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
