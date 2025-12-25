Haberler

Samsun polisinden dron destekli yasaklı avcılık denetimi

Samsun polisinden dron destekli yasaklı avcılık denetimi
Samsun'da polis dronesi ile gerçekleştirilen denetimlerde, yasa dışı avcılıkla mücadele edildi. Yasaklı avcılık yapan 7 tekneye işlem yapıldı ve toplam 353 bin 440 TL ceza kesildi.

Samsun'da su ürünleri kaynaklarının korunması ve yasa dışı avcılıkla mücadele kapsamında polis ekiplerince dron destekli geniş çaplı denetim gerçekleştirildi.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ile İHA Büro Amirliği ekiplerince, Çarşamba ilçesi Yeşilırmak mevkii deniz kıyısı ve ırmak içerisinde eş zamanlı denetimler yapıldı. Havadan anlık görüntülerle desteklenen kontrollerde kıyı ve iç sularda yasa dışı faaliyetler titizlikle takip edildi.

Yapılan denetimlerde, yasaklı kum şırlanı avcılığı yaptığı tespit edilen 7 tekne, 2 kamyonet ve 6 şahıs hakkında işlem uygulandı. Su Ürünleri Kanunu kapsamında mevzuata aykırı faaliyetlerde bulunan kişi ve araçlara toplam 353 bin 440 TL idari para cezası kesildi.

Yetkililer, doğal yaşamın korunması ve ekosistemin sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla kara, deniz ve havadan denetimlerin aralıksız devam edeceğini belirtti. - SAMSUN

