Dolmuşta fenalaşan yolcu hastaneye kaldırıldı

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir dolmuşta aniden fenalaşan 37 yaşındaki kadın yolcu, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Samsun'un İlkadım ilçesi 19 Mayıs Bulvarı üzerinde, Bulvar AVM mevkiinde seyir halinde bulunan 2. hat dolmuşunda bir yolcu fenalaştı. Edinilen bilgilere göre, dolmuşta bulunan B.E.T. (37) aniden rahatsızlandı. Durumu fark eden şoför, aracını durdurarak 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, fenalaşan şahsa ilk müdahaleyi dolmuş içerisinde yaptı. Daha sonra ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan B.E.T.'nin tedavi altına alındığı öğrenildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İncirlik'te siren sesleri! MSB'den 'Olumsuz bir durum yok' açıklaması

İncirlik'te siren sesleri! MSB'den jet açıklama geldi
Haberler.com
500

Bu camide bayram namazı 5 kez kılındı

Bu camide bayram namazı 5 kez kılındı
İzmir'de bir kadın dolmuşta doğum yaptı

Hamile kadın dolmuşa bindi, sonra yaşananlar film gibi
En acı bayram: Gözyaşlarına hakim olamadılar

En acı bayram
İran'da suikastler bitmiyor! İstihbarat komutanı öldürüldü

İran, beyin takımını koruyamıyor! Bir isim daha öldürüldü
Bu camide bayram namazı 5 kez kılındı

Bu camide bayram namazı 5 kez kılındı
Bir günde 362 dolar kaybetti: Altındaki düşüş durdurulamıyor

Kimse bu kadarını beklemiyordu: Kayıp çok büyük
A Milli Takım'ın Dünya Kupası play-off maçları aday kadrosu belli oldu

İşte A Milli Takım'ın aday kadrosu