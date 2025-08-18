Samsun'da Dolmuş-Kamyon Kazasında 4 Yaralı

Samsun'da dolmuşun kamyona arkadan çarptığı kazada 4 yolcu yaralandı.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Kılıçdede Mahallesi Muhittin Özkefeli Bulvarı adliye önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Uğur Bozaryılmaz idaresindeki 55 D 1549 plakalı 4'üncü Dolmuş Hattı'na ait araç, önündeki Gökhan Tokgöz yönetimindeki 55 AJT 525 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada, dolmuşta yolcu olarak bulunan Kübra Nur Tek, Tunahan Sezer, Nisa Karagüzel ve Hasan Efe Güdül yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN