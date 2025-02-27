Samsun'da Dolandırıcılık Şüphilisi Gözaltına Alındı
Ankara'da dolandırıcılık suçundan aranan M.A. isimli şahıs Samsun'da polis tarafından gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.
Samsun'da dolandırıcılık suçundan arandığı iddia edilen şahıs gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, Ankara'da 'dolandırıcılık' iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan M.A., Samsun'da polis tarafından gözaltına alındı. İlyasköy Polis Merkezine teslim edilen M.A. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa