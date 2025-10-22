Samsun'da Dolandırıcılığa Karşı Bilgilendirme Faaliyetleri

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince, vatandaşları dolandırıcılık suçlarına karşı bilgilendirmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla camilerde çalışma gerçekleştirildi.

İlkadım ilçesindeki camilerde yapılan bilgilendirme faaliyetlerinde, vatandaşlara özellikle telefon ve internet üzerinden gerçekleştirilen dolandırıcılık yöntemleri hakkında bilgi verildi. Çalışmalarda toplam 108 vatandaş bilinçlendirildi. Vatandaşların, dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olmaları ve şüpheli durumlarda vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramaları gerektiği vurgulandı. - SAMSUN