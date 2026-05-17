Samsun'da 33 bin uyuşturucu hap ele geçirildi: 2 kişi tutuklandı
Samsun'da narkotik polisinin düzenlediği operasyonda bir depoda 33 bin 850 adet uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticaretine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında, takibe alınan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. E.B. (28) ve F.D. (21) isimli şahısların uyuşturucu hapları depoda saklayarak piyasaya sürmeye hazırlandıkları bilgisine ulaşılması üzerine narkotik ekipleri harekete geçti.
Şüphelilerin kullandıkları depoda yapılan aramalarda 33 bin 850 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonda ele geçirilen uyuşturucu maddelere el konulurken, olayla bağlantılı gözaltına alınan 2 şüpheli çıkardıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderdiler. - SAMSUN