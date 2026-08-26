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Atakum'da Denizde Kaybolma İhbarı

Atakum'da Denizde Kaybolma İhbarı
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Samsun’un Atakum ilçesinde denize giren bir kadının kaybolduğu yönündeki ihbar üzerine denizde arama çalışması başlatıldı.

Samsun'un Atakum ilçesinde denize giren bir kadının kaybolduğu yönündeki ihbar üzerine denizde arama çalışması başlatıldı.

Olay, Denizevleri Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda golf kulübü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, denize giren bir kadının kaybolduğu yönünde ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine Deniz Polisi ve Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye sevk edildi.

Ekipler, denizde ve kıyı hattında arama çalışmalarını sürdürüyor. İhbarın doğruluğunun henüz netlik kazanmadığı öğrenilirken, ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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