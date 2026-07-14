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Denizde boğulma tehlikesi geçiren şahıs hayatını kaybetti

Denizde boğulma tehlikesi geçiren şahıs hayatını kaybetti
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Samsun'un Atakum ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren 45 yaşındaki Mustafa Özbek, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Samsun'un Atakum ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçirerek hastaneye kaldırılan 45 yaşındaki Mustafa Özbek, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay, geçen pazar günü Atakum ilçesi Adnan Menderes Bulvarı Körfez mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, denize giren Mustafa Özbek (45), bir süre sonra suda çırpınmaya başladı. Durumu fark eden çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ile Samsun Emniyet Müdürlüğü Deniz Polisi ekipleri sevk edildi. Deniz Polisi ekiplerinin müdahalesiyle sudan çıkarılan Özbek, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Özbek, doktorların tüm müdahalelerine rağmen dün akşam hayatını kaybetti. Öztürk'ün cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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