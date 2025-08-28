Samsun'da Denizde Boğulma Olayı: İki Genç Hayatını Kaybetti

Samsun'da Denizde Boğulma Olayı: İki Genç Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Atakum ilçesinde serinlemek için denize giren iki 18 yaşındaki genç, akıntıya kapılarak boğularak hayatını kaybetti. Olay sonrası polis inceleme başlattı.

Samsun'un Atakum ilçesinde serinlemek için denize giren 18 yaşındaki iki genç, boğularak hayatını kaybetti.

Olay, sabah saat 07.30 sıralarında Atakum ilçesi Çobanlı iskelesi yanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, dört arkadaş Yozgat'tan Samsun'a geldikten sonra serinlemek için Karadeniz'e girdi. Sahilden yaklaşık 150 metre açıkta yüzen Sefa Şahin (18) ve Taha Yasin Şahingöz (18), akıntıya kapılarak boğulma tehlikesi geçirdi.

Denizden çıkarılan Sefa Şahin, ambulansla özel bir hastaneye, Taha Yasin Şahingöz ise Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak iki genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Doktorun 'çıplak' diyerek bakmadığı genç kız kıyafetlerini paylaştı

Doktorun "çıplak" diyerek bakmadığı genç kız kıyafetlerini paylaştı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Memurlardan sonra gözler asgari ücrette! Zam için ilk ipucu geldi

Memurlardan sonra gözler asgari ücrette! Zam için ilk ipucu geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.