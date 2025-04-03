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Samsun'da Darp ve Bıçaklama Olayında 4 Kişi Adliyeye Sevk Edildi

Samsun'da Darp ve Bıçaklama Olayında 4 Kişi Adliyeye Sevk Edildi
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Samsun'un İlkadım ilçesinde bir kişinin bıçakla ağır yaralanması sonucu gözaltına alınan 4 kişi adliyeye sevk edildi. Olay, otogarda meydana geldi. Yaralanan kişi hastanede tedavi altına alındı.

Samsun'da bir kişinin darp edilip bıçakla ağır yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan 4 kişi adliyeye sevk edildi.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesinde bulunan otogarda dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan bayram için arkadaşı ile birlikte Samsun'a gelen Recep A.(24), arkadaş ortamında tanıştığı şahıslar tarafından darp edilerek bacağından bıçaklandı. Kafasına aldığı darbe sonucu da ağır yaralanan Recep A., Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

Polis olayla ilgili F.Ö., E.Ö., N.D. ve A.C.Ö.'yü Çarşamba ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğindeki sorguları tamamlanan 4 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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