Samsun'da Darbedildiği İddia Edilen Adam Hastaneye Kaldırıldı

Samsun'da Darbedildiği İddia Edilen Adam Hastaneye Kaldırıldı
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Samsun'un İlkadım ilçesinde, 60 yaşındaki Cevat F. adlı adam, darbedildiğini iddia ederek hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, mağdurun parmaklarında kırıklar bulunduğunu bildirdi.

Samsun'da darbedildiğini iddia eden 60 yaşındaki bir adam, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Olay, İlkadım ilçesi Kurtuluş Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 60 yaşındaki Cevat F.'yi yerde yatarken gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerine darbedildiğini ve parmaklarında kırıklar olduğunu söyleyen vatandaş, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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