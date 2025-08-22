Samsun'da Daire Satışı Üzerine Çıkan Kavga Kanlı Bitti

Güncelleme:
Samsun'da bir daire satış işlemi sırasında çıkan tartışma, tekme ve sopalı kavgaya dönüştü. Bir kişi kafasına aldığı darbe ile hastaneye kaldırıldı. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Samsun'da daire satışı nedeniyle çıkan tekme ve sopalı kavgada bir kişi kafasına aldığı darbe ile kanlar içinde kalarak hastanelik olurken, olay anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kara Samsun Mahallesi'nde geçen hafta akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, R.O (26) ile daire alım satımı için anlaşma yapılan 5 bin liralık kaporanın satış öncesi geri istenmesi meselesi üzerinden B.Y.(19) ve babası İ.Y. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle birlikte baba oğulun da aralarında bulunduğu kalabalık grup R.O.'ya saldırdı. B.Y. ile babası İ.Y.'nin tekme ve sopalı saldırısına uğrayan R.O., kafasına aldığı darbe ile kanlar içinde kaldı. R.O. ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, polis tarafından gözaltına alınan baba ve oğlu ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Olay anının ise güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
